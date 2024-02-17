Лидер Незалежной вновь оправдывается за неудачи перед зарубежными «партнерами».

Киевский режим и его «банда» умеют воевать только за деньги и только с мирными гражданами. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского по поводу вывода ВСУ из Авдеевки в ДНР.

Главарь киевского режима, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, объяснил вывод войск ВСУ из Авдеевки якобы желанием спасти жизни людей. Однако, по мнению Марии Захаровой, настоящая причина кроется в другом.

«Потому, что президент с бандой умеют „воевать“ только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», — написала в своем Telegram-канале дипломат.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне накануне.

Читайте также Сырский официально заявил о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии упрекнули Владимира Зеленского в побеге из Киева на фоне разгрома ВСУ.