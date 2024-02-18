Огонь артиллерии! Как ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с позиций под Артемовском
ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с позиций под Артемовском
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На этом участке фронта российские силы постепенно развивают наступление на Часов Яр.
Российские войска ведут активные боевые действия практически по всему фронту. И сложная для ВСУ ситуация и на разных участках, например под Артемовском, откуда наши подразделения развивают наступление на Часов Яр — крупнейшую перевалочную базу ВСУ на Донбассе. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.
Маршрут к позициям на артемовском направлении делится на два участка. Первый проезжаем на гражданских машинах, далее пересаживаемся на более серьезный транспорт Полчаса езды по артемовскому Черноземью, и мы на месте.
Вражеский схрон боекомплекта уничтожен. Артиллеристы идут в укрытие. Им на смену на зачистку позиций противника выходит бронегруппа 11-й бригады ВДВ.
«Хищник», так бойцы называют свой FPV-дрон, готов к охоте. Цель — основная антенна связи противника.
Разведка выявляет возможное место работы отрядов БПЛА ВСУ и запрашивает огонь артиллерии. Сразу по нескольким целям в поселке Красном, его еще называют Ивановским, наносят мощный удар.
Красный — главный населенный пункт на пути к основной цели наших сил, городу Часов Яр. Когда оборона здесь падет, начнет рушиться вся линия защиты ВСУ на артемовском направлении.
«В самом городе десантники проверяют подвалы и подъезды разрушенных домов. Ходить по лестничным маршам и проверять эти все обожженные квартиры, где неизвестно, выдерживает ли пол, необходимо каждый день. Потому что вероятность, что вражеские силы по одному или по два человека могут сюда зайти, очень высока», — говорит корреспондент.
Поддержку уже на соседнем донецком направлении оказывают танкисты 150-й дивизии. Наша огневая мощь по линии фронта растягивается не на десятки, а на сотни километров. И это не дает сомневаться в том, что любые атаки противника будут подавлены.
- 18 февр
- Американские аналитики озвучили неутешительный для Украины прогноз
- 18 февр
- Без декораций: как в зоне СВО снимали клип на новую песню ST, представленную росгвардейцам
- 18 февр
- Боевики ВСУ пустились в бегство из Авдеевки за сутки до приказа Сырского
- 18 февр
- «Вражеская цитадель пала»: Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки
- 17 февр
- Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку
- 17 февр
- Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
- 17 февр
- Власти Чехии ищут деньги на покупку 800 тысяч снарядов для Украины
- 17 февр
- Шойгу доложил Путину о полном взятии ВС РФ под контроль Авдеевки
- 17 февр
- Зеленский рассказал, в каком случае США перестанут быть партнером Украины
- 17 февр
- Артиллеристы РФ уничтожили замаскированную группу ВСУ на херсонском направлении
Читайте также
93%
0.73 99.35
0.94
Нашли ошибку?