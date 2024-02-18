Огонь артиллерии! Как ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с позиций под Артемовском

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ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с позиций под Артемовском

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На этом участке фронта российские силы постепенно развивают наступление на Часов Яр.

Российские войска ведут активные боевые действия практически по всему фронту. И сложная для ВСУ ситуация и на разных участках, например под Артемовском, откуда наши подразделения развивают наступление на Часов Яр — крупнейшую перевалочную базу ВСУ на Донбассе. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Маршрут к позициям на артемовском направлении делится на два участка. Первый проезжаем на гражданских машинах, далее пересаживаемся на более серьезный транспорт Полчаса езды по артемовскому Черноземью, и мы на месте.

Вражеский схрон боекомплекта уничтожен. Артиллеристы идут в укрытие. Им на смену на зачистку позиций противника выходит бронегруппа 11-й бригады ВДВ.

«Хищник», так бойцы называют свой FPV-дрон, готов к охоте. Цель — основная антенна связи противника.

Разведка выявляет возможное место работы отрядов БПЛА ВСУ и запрашивает огонь артиллерии. Сразу по нескольким целям в поселке Красном, его еще называют Ивановским, наносят мощный удар.

Красный — главный населенный пункт на пути к основной цели наших сил, городу Часов Яр. Когда оборона здесь падет, начнет рушиться вся линия защиты ВСУ на артемовском направлении.

«В самом городе десантники проверяют подвалы и подъезды разрушенных домов. Ходить по лестничным маршам и проверять эти все обожженные квартиры, где неизвестно, выдерживает ли пол, необходимо каждый день. Потому что вероятность, что вражеские силы по одному или по два человека могут сюда зайти, очень высока», — говорит корреспондент.

Поддержку уже на соседнем донецком направлении оказывают танкисты 150-й дивизии. Наша огневая мощь по линии фронта растягивается не на десятки, а на сотни километров. И это не дает сомневаться в том, что любые атаки противника будут подавлены.

Тема:
Спецоперация
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