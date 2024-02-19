Голосование из дома, в новых регионах и за рубежом: что обсуждали на комиссии ЦИК
В ЦИК вручили первое удостоверение международного наблюдателя на выборах
Фото, видео: 5-tv.ru
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До выборов президента России остаются считанные недели.
Первое удостоверение международного наблюдателя сегодня вручили в ЦИК. Всего на выборах президента России ждут более тысячи представителей из разных стран. Такие данные озвучили на заседании комиссии, посвященном готовности избирательной системы к предстоящему голосованию.
Одной из главных тем стала подготовка участков за рубежом. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.
Прежде 5-tv.ru рассказывал, что в России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты. Сами выборы состоятся совсем скоро — они пройдут с 15 по 17 марта.
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