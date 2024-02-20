Журналист Шон Ланган побывал на освобожденных Россией территориях.

Британский телеканал показал двухчасовой фильм о спецоперации, и впервые за последние годы там была отражена непривычная для Запада точка зрения — с другой стороны.

Журналист Шон Ланган побывал на освобожденных территориях и пообщался как с военными, так и с мирными жителями. В преддверии показа на британский телеканал ITV обрушился шквал критики, фильм требовали снять с эфира — так в Великобритании боялись услышать другое мнение.

«Откуда вы?» — спрашивает журналиста житель освобожденных территорий.

«Из Лондона», — отвечает он.

Пожилой мужчина возмущенно кивает головой.

«Почему вы так отреагировали?» — интересуется журналист.

«Ну, из Лондона. Они поддерживают фашистов», — отвечает ему мужчина.

«Правда — она вся здесь, и если Запад поймет, что правда не является тем, что они хотят, они разочаруются, потому что они столько им уже помогают, просто люди не знают правды», — рассказал один из российских военнослужащих.

Реакция на документальный фильм на Западе была вполне предсказуемой. The Guardian называет всех героев картины «сторонниками Кремля». Сам журналист, несмотря на свидетельства очевидцев, тоже не всегда готов воспринимать другую точку зрения. На протяжении всего фильма он подчеркивает, кто, по его мнению, виноват в конфликте — тут стандартная для Запада позиция.