Приемный сын главкома ВСУ Сырского поздравил россиян с освобождением Авдеевки

Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в ДНР. Своими впечатлениями от событий в зоне СВО молодой человек поделился во время визита в консульство РФ в Австралии.

Молодой человек вместе с атаманом Забайкальского казачества Семеном Бойковым и другими казаками в Австралии записали видеообращение к россиянам, которое есть в распоряжении 5-tv.ru.

«Сын главнокомандующего ВСУ Иван Сырский с буквой Z как положено. Празднуем победу очередную!» — говорит в кадре Семен Бойков.

«Слава России!» — сказал Иван Сырский.

Также Иван Сырский признался, что планирует когда-нибудь получить российское гражданство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине заявили об исходящей от Сырского угрозе ВСУ.