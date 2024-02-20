Приемный сын главкома ВСУ Сырского поздравил россиян с освобождением Авдеевки
Молодой человек не скрывает, что является сторонником России, несмотря на позицию отчима.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в ДНР. Своими впечатлениями от событий в зоне СВО молодой человек поделился во время визита в консульство РФ в Австралии.
Молодой человек вместе с атаманом Забайкальского казачества Семеном Бойковым и другими казаками в Австралии записали видеообращение к россиянам, которое есть в распоряжении 5-tv.ru.
«Сын главнокомандующего ВСУ Иван Сырский с буквой Z как положено. Празднуем победу очередную!» — говорит в кадре Семен Бойков.
«Слава России!» — сказал Иван Сырский.
Также Иван Сырский признался, что планирует когда-нибудь получить российское гражданство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине заявили об исходящей от Сырского угрозе ВСУ.
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