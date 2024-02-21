«Приторговывают вещами»: Захарова об аморальных действиях боевиков ВСУ

МИД России известны подобные вопиющие случаи, которые не останутся без ответа.

Украинские неонацисты торгуют документами погибших российских военных, и без ответа эти факты не останутся. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В качестве примера дипломат назвала случай, когда украинцы продали жителю австралийского штата Вирджиния предметы, принадлежащие павшему на СВО бойцу. Захарова подчеркнула, что описанные факты являются настоящим святотатством и глумлением, которому российские правоохранителю дадут соответствующую правовую оценку.

«Глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, — паспорта и военные билеты», — сказала Захарова.

Представитель МИД России также добавила, что неонацисты киевского режима используют любую возможность для обогащения, невзирая на моральную сторону вопроса: грабят храмы и музеи, избавляются от религиозных святынь и культурных ценностей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова прокомментировала реакцию Запада на освобождение Авдеевки.