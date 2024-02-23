Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире

В День защитника Отечества стоит лишний раз напомнить о людях, совершивших подвиги.

Самоотверженность, мужество, смелость — такие черты свойственны людям, способным совершить героические поступки. Существуют ли герои в наше время, российские артисты эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Командир».

Кинокартина основана на реальных событиях и рассказывает о жизни командира группы «А» и герое Советского Союза, генерал-майоре Геннадии Зайцеве. Фильм охватывает его биографию с 10 до 54 лет.

Зайцев родился в многодетной семье, отца не было. Чтобы финансово помочь матери, будучи 14-летним подростком он идет работать на завод, а в 19 лет принимает решение пойти в Кремлевский полк.

Основное событие фильма — захват террористами автобуса с заложниками, который произошел во Владикавказе 1 декабря 1988 года. Именно под руководством Зайцева, который встал у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа», и развернулась сложная операция по спасению 32 детей, их учительницы и водителя.

Исполнитель главной роли Кирилл Зайцев отметил, что, общаясь с Геннадием Зайцевым лично, выделил интересную присущую ему черту.

«У него уникальная память, потому что он помнит досконально, когда это было, день, человека, людей, имя-фамилию-отчество, время с точностью до минуты и даже погоду. <…> Я многое очень почерпнул из общения с ним, в том числе и тонкости его характера. И задавал много вопросов про работу в КГБ и прочее», — поделился актер.

По мнению Кирилла Зайцева, и сейчас герои существуют. А стать им — легко!

«Надо просто честно учиться, трудиться, быть благодарным, любить свою родину. И все. Называется, работайте и воздастся вам. Собственно, жизнь Геннадия Николаевича — пример не только для людей из военных структур, она пример для людей, как мы с вами», — отмечает актер.

Заслуженный артист России Денис Майданов убежден, что сейчас настоящие герои находятся на фронте.

«Люди, которые полноценно исполняют свой мужской долг. Дай Бог, им военного искусства! Дай Бог, боевого духа! И обязательно удачи и побед в бою, как поется в песне, и как мы им всем желаем», — подчеркивает политический и общественный деятель.

«Боже мой, сейчас герои у нас находятся на юге. Это все герои. Господи, просыпаешься с этой мыслью и засыпаешь. Боже мой!. Господи, сохрани их! Вот это герои! А кто еще? А потом я считаю, что каждый человек, ответственный за свое место герой, потому что ничего не дается просто так. Всегда с трудом и всегда с препятствиями. И всегда превозмогая или преодолевая что-то. И вы герой!» — поделилась своим мнением заслуженная артистка РСФСР Нелли Пшенная.

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