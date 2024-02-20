Юный актер клипа на песню рэпера ST «Дай ему сил» поделился эмоциями от съемок

Съемки клипа рэпера ST на песню «Дай ему сил», которую музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии, проходили в реалистичных декорациях, одной из которых стала обычная квартира в многоэтажке, где по сюжету проживает семья участника специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

В одном из эпизодов клипа семья военного — жена и сын-школьник — ждут возвращения своего героя домой с победой. Роль мальчика в видео досталась актеру по имени Ваня.

«Я считаю, что мой персонаж — очень самостоятельный, он помогает своей маме, ведь отца нет в семье некоторое время. Когда отец ушел, он остался за главного, остался единственным мужчиной в семье. И он в принципе очень хороший человек, который принял ситуацию и стал очень самостоятельным», — рассказал актер.

Главный герой также добавил, что сама песня «Дай ему сил» ему понравилась.

«Александр поет о том, что он хочет, чтобы солдаты, которые сейчас сидят в окопах, воюют, стреляют, поскорее вернулись домой, поскорее вернулись к себе на Родину и в безопасность», — считает Ваня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что видеоинженер клипа рэпера ST на песню «Дай ему сил» рассказал о съемках.