Юный актер клипа на песню рэпера ST «Дай ему сил» поделился эмоциями от съемок

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 24 0

Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Фото, видео: Клементьева Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Съемки клипа рэпера ST на песню «Дай ему сил», которую музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии, проходили в реалистичных декорациях, одной из которых стала обычная квартира в многоэтажке, где по сюжету проживает семья участника специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

В одном из эпизодов клипа семья военного — жена и сын-школьник — ждут возвращения своего героя домой с победой. Роль мальчика в видео досталась актеру по имени Ваня.

«Я считаю, что мой персонаж — очень самостоятельный, он помогает своей маме, ведь отца нет в семье некоторое время. Когда отец ушел, он остался за главного, остался единственным мужчиной в семье. И он в принципе очень хороший человек, который принял ситуацию и стал очень самостоятельным», — рассказал актер.

Главный герой также добавил, что сама песня «Дай ему сил» ему понравилась.

«Александр поет о том, что он хочет, чтобы солдаты, которые сейчас сидят в окопах, воюют, стреляют, поскорее вернулись домой, поскорее вернулись к себе на Родину и в безопасность», — считает Ваня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что видеоинженер клипа рэпера ST на песню «Дай ему сил» рассказал о съемках.

Тема:
Спецоперация
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