Какое мнение у жителей Незалежной?

Большинство жителей Украины выступает за возобновление переговоров с Россией и мирное урегулирование конфликта. Об этом свидетельствую данные опроса Киевского международного института социологии, результаты которого размещены на сайте организации.

Согласно ответам респондентов, 72% хотели бы, чтобы Украина искала пути для мирного разрешения конфликта. В опросе принимали участие 1202 человека из разных регионов страны в возрасте от 18 лет. Социологи обзванивали людей в феврале 2024 года.

Стоит отметить, что в мае 2022-го аналогичный опрос показал, что за переговоры выступали 59% респондентов.

К слову, Москва неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Киевом. Однако Владимир Зеленский запретил своим указом любые дипломатические диалоги с руководством России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки.