Услышит ли Зеленский? Украинские социологи провели опрос о переговорах Москвы и Киева
КМИС: более 70% украинцев выступают за переговоры с Россией
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Какое мнение у жителей Незалежной?
Большинство жителей Украины выступает за возобновление переговоров с Россией и мирное урегулирование конфликта. Об этом свидетельствую данные опроса Киевского международного института социологии, результаты которого размещены на сайте организации.
Согласно ответам респондентов, 72% хотели бы, чтобы Украина искала пути для мирного разрешения конфликта. В опросе принимали участие 1202 человека из разных регионов страны в возрасте от 18 лет. Социологи обзванивали людей в феврале 2024 года.
Стоит отметить, что в мае 2022-го аналогичный опрос показал, что за переговоры выступали 59% респондентов.
К слову, Москва неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Киевом. Однако Владимир Зеленский запретил своим указом любые дипломатические диалоги с руководством России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки.
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