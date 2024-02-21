Услышит ли Зеленский? Украинские социологи провели опрос о переговорах Москвы и Киева

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

КМИС: более 70% украинцев выступают за переговоры с Россией

Услышит ли Зеленский? Украинские социологи провели опрос о переговорах Москвы и Киева

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Какое мнение у жителей Незалежной?

Большинство жителей Украины выступает за возобновление переговоров с Россией и мирное урегулирование конфликта. Об этом свидетельствую данные опроса Киевского международного института социологии, результаты которого размещены на сайте организации.

Согласно ответам респондентов, 72% хотели бы, чтобы Украина искала пути для мирного разрешения конфликта. В опросе принимали участие 1202 человека из разных регионов страны в возрасте от 18 лет. Социологи обзванивали людей в феврале 2024 года.

Стоит отметить, что в мае 2022-го аналогичный опрос показал, что за переговоры выступали 59% респондентов.

К слову, Москва неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Киевом. Однако Владимир Зеленский запретил своим указом любые дипломатические диалоги с руководством России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки.

Тема:
Спецоперация
21 февр
Лариса Долина о выступлении перед ранеными бойцами СВО: «Испытываю щемящую боль»
21 февр
«Просто сбегает»: на Западе назвали настоящие причины, почему Зеленский покинул Киев
21 февр
«Ситуация чрезвычайно сложная»: генсек НАТО о бегстве ВСУ из Авдеевки
21 февр
Сломать стереотипы: о чем документальный фильм «Донбасс: путь к миру»
21 февр
«Приторговывают вещами»: Захарова об аморальных действиях боевиков ВСУ
21 февр
ВСУ потеряли до 450 боевиков за сутки на авдеевском направлении
21 февр
«Только начали»: Украину предупредили о потере других территорий после Авдеевки
21 февр
Шойгу заявил, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по истории
21 февр
Родственникам погибших участников СВО упростят получение пенсии
21 февр
Умер военный блогер Андрей Морозов
-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Услышит ли Зеленский? Украинские социологи провели опрос о переговорах Москвы и Киева
19:25
Церемония открытия «Игр Будущего» в Казани: прямая трансляция
19:20
В Испании рассказали о жизни перебежчика Кузьминова перед возможной гибелью
19:15
Рэпер ST восхитился исполнением группой «Любэ» его песни «Дай ему сил»
19:08
Собянин отметил вклад экскурсоводов в развитие туризма в Москве
19:04
Никакой гарантии: можно ли спасти деньги на Qiwi кошельках

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит приехал в Санкт-Петербург
«Имеет право»: Цискаридзе прокомментировал скандальные заявления Кологривого
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок