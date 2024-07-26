Белоусов указал на необходимость курсов по багги для подготовки контрактников

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Белоусов проверил подготовку контрактников на полигоне в Ленинградском округе

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава Минобороны России сегодня посетил Ленинградский военный округ.

Подготовку контрактников на полигоне в Ленинградском военном округе проверил Андрей Белоусов. Также на встрече министр обороны обсудил вопросы повышения эффективности обучения и обеспечения военнослужащих в зоне СВО.

«Курсы подготовки по багги, в первую очередь — по багги. Багги, квадроциклы, управление беспилотниками, потому что они очень востребованы для доставки боеприпасов и продовольствия и эвакуации раненных», — заявил глава Минобороны России.

Андрею Белоусову на полигоне показали, как идут занятия по подготовке экипажей танков и операторов беспилотников. Новобранцам, которые недавно заключили контракт с Минобороны, помогают опытные инструкторы. Все они находились на передовой. Кроме этого, занятия организованы с учетом применения ВСУ западного оружия.

Во время поездки министр обороны также вручил награды военным, которые отличились в ходе спецоперации.

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