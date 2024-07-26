Белоусов указал на необходимость курсов по багги для подготовки контрактников
Белоусов проверил подготовку контрактников на полигоне в Ленинградском округе
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава Минобороны России сегодня посетил Ленинградский военный округ.
Подготовку контрактников на полигоне в Ленинградском военном округе проверил Андрей Белоусов. Также на встрече министр обороны обсудил вопросы повышения эффективности обучения и обеспечения военнослужащих в зоне СВО.
«Курсы подготовки по багги, в первую очередь — по багги. Багги, квадроциклы, управление беспилотниками, потому что они очень востребованы для доставки боеприпасов и продовольствия и эвакуации раненных», — заявил глава Минобороны России.
Андрею Белоусову на полигоне показали, как идут занятия по подготовке экипажей танков и операторов беспилотников. Новобранцам, которые недавно заключили контракт с Минобороны, помогают опытные инструкторы. Все они находились на передовой. Кроме этого, занятия организованы с учетом применения ВСУ западного оружия.
Во время поездки министр обороны также вручил награды военным, которые отличились в ходе спецоперации.
- 26 июл
- Три населенных пункта и 33 групповых удара: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
- 26 июл
- Не в тот карман: Евросоюз решил оставить себе прибыль от активов России
- 26 июл
- «Успешный план»: как может измениться отношение США к Украине с приходом Трампа
- 26 июл
- «Сделка с дьяволом»: Украина выступила против мирного соглашения с Россией
- 26 июл
- «Ваш праздник в крови»: хакеры слили в сеть имена наемников ВСУ перед Олимпиадой
- 26 июл
- Армейская авиация бьет подразделения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июл
- Беспилотник ВСУ попал в ловушку «Тор-М2». Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июл
- Ювелирная точность: российские снайперы теснят ВСУ у Времьевского выступа
- 25 июл
- Более выгодные рубежи: каких успехов достигла «Южная» группировка в ДНР за сутки
- 25 июл
- Лично курировал? Залужный оказался причастен к попытке угона российского Су-34
Читайте также
32%
-1.14 93.17
-1.21
Нашли ошибку?