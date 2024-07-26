Тактическое окружение: экс-командир «Азова»* пожаловался на потери боевиков в ДНР
Экс-командир «Азова»* Мосийчук: ВСУ были окружены армией России в ДНР
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Почему ВСУ продолжают бежать с поля боя?
Украинские боевики были окружены армией РФ под селом Прогресс Донецкой народной республики (ДНР). В результате ВСУ потеряли все командование рот. Об этом рассказал экс-командир батальона «Азова»* Игорь Мосийчук в интервью на YouTube-канале.
«Наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло», — признался он.
Бывший командир также предположил, что боевики продолжат отступать от населенных пунктов, поскольку командование ВСУ не принимает мер для решения проблем. Он отметил, что их заставляют стоять до последнего, несмотря на огромные потери.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах ВС РФ в зоне СВО за неделю.
* — признан террористической организацией и запрещен в России.
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