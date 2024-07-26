При этом ранее заявлялось, что средства должны были пойти на помощь Украине.

Перед Зеленским* сегодня буквально помахали огромной пачкой денег. ЕС с помпой объявил о выделении Украине первого транша с доходов от замороженных российских активов. Сумма впечатляет — 1,5 миллиарда евро.

Однако чиновники в Брюсселе тут же разъяснили, что Киев, оказывается, не получит ни цента. Все эти деньги пойдут на компенсацию странам Евросоюза, которые уже отправили Украине свое оружие.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.