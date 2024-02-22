Два человека пострадали при обстреле автобуса в Херсонской области

Губернатор региона привел подробности очередной террористической атаки киевского режима.

Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 50 артиллерийских снарядов по Херсонской области. В том числе под вражеским обстрелом оказался автобус с пассажирами. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«На дороге Новая Каховка — Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать», — написал он.

Взрыв беспилотника произошел снаружи, но осколками ранило водителя и одну из пассажирок автобуса. Первому оказали медицинскую помощь на месте, а женщину госпитализировали.

Воронка, образовавшаяся в результате атаки ВСУ беспилотником. Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA

Вместе с тем ВСУ атаковали БПЛА мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Васильевке и Чернянке. Еще боевики обстреляли Алешки, Днепряны, Корсунку, Новую Маячку, Обрывку, Песчановку, Пролетарку и Старую Збурьевку. Есть раненые среди гражданских.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад требует от Украины список целей для ударов по России. На фоне очевидных неудач на фронте киевский режим вовсю готовится к откровенному терроризму.