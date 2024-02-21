«Под руководством НАТО»: Запад требует от Украины список целей для ударов по России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 103 0

ТАСС: Запад требует от Киева перечень целей на территории РФ с обоснованием

«Под руководством НАТО»: Запад требует от Украины список целей для ударов по России

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

На фоне очевидных неудач на фронте киевский режим вовсю готовится к откровенному терроризму.

Запад потребовал от Украины перечислить цели на территории России и указать целесообразность ударов по ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, заокеанские «партнеры» киевского режима заставляют его составить список целей для того, чтобы продолжить поставки военной помощи на Украину. Речь идет, в том числе, о дальнобойных ракетах и эффективности и практичности их применения. И это вновь подтверждает тот факт, что Западу давно известны откровенно террористические методы Киева.

При этом подготовку для возможных ударов по территории России боевики ВСУ будут вести под непосредственным руководством инструкторов НАТО.

«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов. Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ*», — сообщает собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ уличила британскую организацию British council в разведдеятельности.

* — организация, признанная террористической и запрещенной в России

Тема:
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