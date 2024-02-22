Вооруженные силы России получили новую партию модернизированных БМП-1 «Басурманин». Поставил ее холдинг «Высокоточные комплексы», о чем сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Рубцовский машиностроительный завод холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе модернизации были отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты машин. Они уже прошли все виды испытаний, в том числе каждая БМП выполнила не меньше 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах, а из пулемета — не менее 150.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР. Бойцы продолжают продвижение на донецком направлении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.