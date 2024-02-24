Страны G7 пообещали ввести санкции против поддерживающих Россию государств

Запад также выдвинул условие для разморозки российских активов.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Trutschel
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Лидеры стран «Большой семерки» (G7) пообещали принять меры против государств, поддерживающих Россию в конфликте с Украиной. Об этом пишет агентство Ansa.
«Мы введем дополнительные санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать оружие или материалы для производства оружия», — говорится в заявлении блока по итогам очередного онлайн-саммита.
Отмечается, что страны G7 также хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов, ужесточив ценовой потолок на российскую нефть.
Помимо этого, они намерены «принудить Россию компенсировать убытки Украины в результате конфликта». Страны G7, говорится в заявлении, не будут размораживать российские активы, которые находятся в их юрисдикциях, до тех пор, пока страна «не возместит ущерб».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что некоторые банки Великобритании обратились к правительству страны с просьбой утвердить правовые нормы для конфискации российских активов.
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