Росгвардейцы высоко оценили клип рэпера ST на хит «Дай ему сил»

Песня, которая откликнулась в миллионах сердец россиян, обрела визуальный образ. Рэпер ST (Александр Степанов), написавший композицию «Дай ему сил», выпустил клип.

Главными героями стали военные, которые прямо сейчас находятся на передовой, и их родные, которые ждут дома и верят в победу. Бойцы признаются: трек помогает им нести службу и уже стал проводником между фронтом и семьями. Подробности — в материале корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

В этих словах простота, честность и вера в наших солдат. Это то, что особенно ценят на передовой и без чего там не выжить. Может, поэтому уже в первый день премьеры у клипа на песню «Дай ему сил» сотни тысяч просмотров.

«Для бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, поддержка, конечно, очень важна. Она поднимает боевой дух солдат. Будь то письмо ребенка на фронт или встреча с любимым исполнителем», — передает с места событий корреспондент Сергей Хайдаров.

В кадре не профессиональные актеры, а защитники страны — это бойцы спецподразделения Росгвардии.

«Песня хорошая, патриотическая, поднимает боевой дух бойцов, которые находятся на передовой», — рассказывает военнослужащий Росгвардии с позывным «Змей».

Иван Царев — самый юный актер, принимавший участие в съемках. Его герой пишет письмо на фронт отцу и мечтает, чтобы тот скорее вернулся домой. Ваня рассказывает, что и до начала съемок старался поддержать тех, кто на передовой.

«Мы всем классом писали письма на фронт. С добрыми пожеланиями для всех, кто сейчас воюет. Я сделал конверт, на котором нарисовал развевающийся флаг России», — поделился актер Иван Царев.

Клип на песню «Дай ему сил» рассказывает про простых парней, для которых защита Родины — это дело жизни. В нем — история комбрига Росгвардии и Героя России Сергея Хайрудинова.

В сюжете тесно переплетается вся история подвигов наших солдат. В строчках и кадрах — трепетное отношение к нашей истории и героям, подарившим потомкам мир.

Мудрость и решительность — то, что отличает героев нашей страны. Каждый на своем месте в этот сложный исторический момент выполняет одну работу. Защищает Родину.

Слова песни «Дай ему сил» облетели весь фронт и стали по-настоящему народными. Ее уже подхватывают не только бойцы на передовой, но и звезды российской эстрады. На большом концерте в честь своего 35-летия группа «Любэ» исполнила ставшие хитовыми строчки.

Не случайно клип на песню «Дай ему сил» вышел именно сейчас — чтобы каждый защитник страны знал, что в него верят и ждут с победой. Ведь именно они сейчас и являются олицетворением патриотизма.