Харитонов встретился с деятелями искусства в Москве
Говорили о сохранении культурного наследия и необходимости поддержки театров, музеев, музыкантов и артистов.
Фото, видео: ANATOLY MALTSEV / ТАСС; 5-tv.ru
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Кандидат от КПРФ Николай Харитонов в Москве встретился с деятелями искусства. Участвовали актеры, режиссеры, а также студенты и педагоги творческих вузов.
Говорили о сохранении культурного наследия и необходимости поддержки театров, музеев, музыкантов и артистов, особенно в регионах.
Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.
В дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее. То есть не более чем в 30 субъектах.
Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.
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