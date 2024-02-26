Три человека погибли из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Украинские боевики атаковали при помощи дрона-камикадзе автомобиль в селе Почаево Грайворонского района Белгородской области, в результате погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким… Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить горе родных и близких», — написал он в Telegram-канале.

Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще одного пострадавшего — в Грайворонскую ЦРБ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО пресекли атаку Украины на Россию с применением шести дронов.