Достали даже в психбольнице: пленные украинцы рассказали, как попали в Авдеевку

При освобождении города в российский плен сдались десятки боевиков ВСУ, и это стало для них спасением.

Украинский солдат, сдавшийся в плен при освобождении Авдеевки, признался, что на фронт попал не по своей воле. Несколько раз он пытался избежать мобилизации — даже лежал в психиатрической больнице. Но его все же нашли и отправили на передовую без должного обучения и четких задач. После первого же боя была контузия, потом госпиталь, а потом Авдеевка, где опять же воевал он недолго.

«В Авдеевку дали задание, собрали две группы, человек 20. Посадили, отвезли в Новоселовку, если не ошибаюсь. Там дождались „Эмки“, Bradley — что на гусеничном ходу. Нас человек шесть или восемь последние поехали. Остальные все перед этим поехали. Те заблудились, те не так высадились, а мы не доехали — на мине подорвались. Только мы зашли в частный сектор, начался минометный обстрел», — рассказал пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Прокудин.

При освобождении Авдеевки украинские солдаты сдавались в плен целыми группами. В общей сложности — это десятки человек. Сейчас они распределены по центрам временного содержания. Там они обеспечены питанием и медицинской помощью. А главное — им гарантирована жизнь.

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Авдеевки уничтожен первый танк Abrams.