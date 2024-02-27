Новый Наполеон: зачем Макрон зовет Европу в поход против России

«Опасным безумием, способным взорвать Европу», назвали в парламенте Германии идею французского лидера Эммануэля Макрона отправить войска НАТО на Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил: НАТО и Евросоюз этого делать не будут, Украине не помогут солдатами Швеция, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария.

Европа боится Третьей мировой войны и ядерного конфликта, поэтому Макрона никто не поддержал. На что вообще рассчитывает французский политик, которого высмеяли даже в его стране, разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

На грани объявления войны. Франция грозит отправкой сухопутных войск на Украину и других зовет в этот поход против Москвы.

«Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», — высказался Макрон.

Свои наполеоновские планы Макрон уже успел предъявить двум десяткам европейских лидеров на закрытой встрече в Париже. Благодаря премьер-министру Словакии Роберту Фицо это сразу же стало достоянием общественности.

«Мы никогда не согласимся, чтобы словацкий солдат отправился на Украину воевать в этой войне», — подчеркнул Фицо.

Из Кремля ответили, что в таком случае столкновение с НАТО из разряда «вероятного» переходит в разряд «неизбежного». Адекватность французского президента уже оценил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Те, кто такие мысли, не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, на более безопасные для Европы мысли», — заметил он.

Даже ближайшие союзники Украины в растерянности покидали Елисейский дворец. Никакого согласия по этому вопросу не было, подчеркнул президент Польши Анджей Дуда.

Польша и Чехия вовсе не хотят воевать. Чешский премьер-министр Петр Фиала подчеркнул, что страны не рассматривают возможность отправки каких-либо войск на Украину.

На прежних позициях стоит венгерское правительство: ни оружия, ни тем более солдат, Киеву не видать. Письменная нота протеста из Будапешта в Париж.

«Мы слышим и видим новости со вчерашней встречи в Париже. Позиция Венгрии тверда: мы не готовы посылать на Украину ни оружие, ни солдат. Война должна быть закончена, а не углублена и расширена», — написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Шольц, который только что наложил вето на отправку Украине ракет большой дальности Taurus ровно для того, чтобы Германия не оказалась вовлеченной в конфликт, тоже поспешил охладить французский пыл.

«Мы, конечно, обсуждали, как организовать поддержку, и здесь снова в очень хорошей дискуссии. Было сказано что-то, что было согласовано с самого начала между нами друг с другом, относится и к будущему, а именно, что на украинской земле не будет никаких наземных войск, никаких солдат, направленных туда европейскими странами или странами НАТО», — сказал Шольц.

«Сапоги на земле — не вариант для ФРГ. Это не может быть вариантом и таковым не будет», — подчеркнул глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Новобранцы альянса — и те разбежались в самоволку. Швеция наивно полагала, что НАТО — оборонительный союз.

Но, впрочем, уже и в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО дали понять, что столь одиозных военных планов против России альянс не вынашивает. Из заявления Еврокомиссии следует, что никакого общего решения об отправке войск на Украину как не было, так и нет.

Развалилась в очередной раз не только коалиция. Внутри самой Франции грандиозный общественный раскол — Марин Ле Пен на передовой сопротивления.

«Все ли осознают серьезность такого заявления? Эммануэль Макрон играет в полководца, но речь идет о жизнях наших детей, о которых он говорит так небрежно. Это вопрос мира или войны в нашей стране», — заметила Марин Ле Пен.

Другие политики откровенно крутят у виска — безумие Макрона может довести до ядерной войны. В которой, как известно, не будет победителя.

«Готовы ли некоторые ястребиные лунатики к третьей мировой войне, хотят ли они рискнуть?» — задался вопросом председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Одним своим заявлением Макрон сколотил вокруг себя только армию оппонентов и критиков. От Европарламента до американских военных, которые выражают сомнение в продуманности произнесенных Макроном слов.

«Я думаю, он лишь прощупывает почву. Пока это всего лишь инсценированная угроза», — считает Гуннар Бек, депутат Европарламента.

«У них нет военной мощи, нет возможностей. У них нет боевого духа. У них нет технологий, боевых единиц, даже артиллерийских снарядов, чтобы вести войну против России. Это отчаянная попытка Макрона, глупого женственного мальчика. Он лишь марионетка», — заметил Скотт Беннет, бывший офицер армии США, американский политолог.

И, хотя по факту Макрона не поддержал никто, ужас в том, что Франции в случае, если ее президент все же решится отдать приказ, не потребуется даже ничье одобрение.

Но, впрочем, реалии таковы, что участники этого парижского саммита в который раз не смогли даже снарядов и прочего вооружения для Украины отыскать — какая уж там интервенция.