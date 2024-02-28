Бойцы СВО на реабилитации смогут освоить новую профессию с помощью VR

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После выписки у людей будет новая востребованная специальность.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бойцы, получившие тяжелые ранения во время спецоперации, смогут пройти профессиональную переподготовку прямо в госпитале. Причем, как выяснили «Известия», делать это они будут, надев очки виртуальной реальности.

В гаджет загрузят обучающую программу-симулятор. И после выписки у людей будет новая востребованная гражданская специальность.

Пока что таким образом планируется готовить ИТ-специалистов, но в перспективе перечень профессий увеличат. Сейчас VR-технологии тестируют в одном из госпиталей Петербурга.

Но осенью проект планируют расширить уже на десять регионов. А затем — и на всю страну.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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