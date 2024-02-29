Стало известно, в каких регионах России весна наступит быстрее

Метеоролог Шувалов: в выходные температура в России может подняться до +16
Фото: Christian Charisius/ ТАСС
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Жители каких субъектов почувствуют тепло раньше остальных?
Метеорологи рассказали, что на предстоящих выходных, 2–3 марта, в нескольких областях ожидается потепление. Температура поднимется выше климатической нормы. Об этом пишет сайт URA.RU.
От 10 до 16 градусов выше нуля спрогнозировали в Калининградской области, Крыму и Краснодарском крае. В Сочи температура прогреется до +11-+13 градусов.
Кроме того, в степных регионах Краснодарского края и Крыма потеплеть может до +17 градусов. При этом немного прохладнее температура будет на побережье Черного моря. Там ожидается от 12 до 14 градусов выше нуля, подчеркнул руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
Отмечается, что данные показатели больше соответствуют климатической норме середины марта. Он добавил, что в центре Европейской части страны температуры также превысят средние показатели.
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