«Достойные люди»: Путин о тех, кто на самом деле относится к элите

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Путин назвал элитой тех, кто служит России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Вряд ли таковыми можно назвать граждан, которые в 90-е «набили карманы».

Слово «элита» сегодня во многом себя дискредитировало теми, кто заслуг перед страной не имеет. О том, кого на самом деле, можно отнести к таковым, рассказал президент России Владимир Путин в ходе обращения послания Федеральному собранию в Москве.

Граждане, которые не служили России и считают себя кастой с особыми правами и привилегиями, на самом деле к элите отношения не имеют. В частности, Путин упомянул тех, кто в 1990-е «набил карманы ща счет всяких процессов в экономике».

Именно те, кто служит на благо стране, относят к той самой элите.

«Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — сказал Путин, упомянув и участников спецоперации на Украине, которым можно доверить лидирующие позиции у власти.

После этих слов в зале прозвучали аплодисменты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин, объясняя необходимость заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, вспомнил старую шутку из прошлого «Бросай пить — вставай на лыжи!».

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