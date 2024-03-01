Пять морей и Байкал: в России реализуют крупный проект в сфере туризма
В России реализуют крупный проект «Пять морей» в сфере туризма
Фото, видео: © РИА Новости / Саид Царнаев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Поток туристов в стране может вырасти на десять миллионов человек.
Еще один важный пункт послания — модернизация туристической инфраструктуры. Особое внимание президент уделил проекту «Пять морей». Он предусматривает строительство новых современных отелей на побережье Байкала, Балтики, Азовского, Черного, Японского морей. Крупный гостиничный комплекс появится и на Каспии. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов — о масштабных планах и том, как они уже реализуются.
С посланием к Федеральному собранию президент России выступил 29 февраля. Оно стало стало рекордным по продолжительности. Речь Владимира Путина длилась около двух часов и шести минут, когда в 2018 году его самое долгое обращение заняло один час и 57 минут.
Глава государства акцентировал внимание на вопросах внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Путин рассказывал о национальных проектах. Внешнеполитические вопросы также были затронуты. Речь шла и про конфликт на Украине, а также помощь участникам спецоперации.
- 1 мар
- «Время героев»: как бойцам СВО стать участниками новой кадровой программы
- 1 мар
- В Кремле оценили послание Путина: «Самый квалифицированный прогноз»
- 1 мар
- Серьезная опора: реакция россиян на запуск новых национальных проектов в стране
- 1 мар
- Глобальная программа: что важно знать про объявленные Путиным новые нацпроекты в России
- 1 мар
- Масштабы впечатляют: как в России будут развивать транспортную инфраструктуру
- 1 мар
- Дрозденко поддержал идею Путина по снижению долговой нагрузки регионов
- 1 мар
- Учителя высоко оценили внимание Путина к системе образования
- 1 мар
- Мир нуждается в сильной России: как западные СМИ отреагировали на послание Путина
- 29 февр
- Новая элита и сигнал Западу: какое видение будущего представил Путин в послании
- 29 февр
- Россия расправила плечи: главное о послании Путина Федеральному собранию
Читайте также
87%
-1.03 98.54
-0.91
Нашли ошибку?