Пять морей и Байкал: в России реализуют крупный проект в сфере туризма

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В России реализуют крупный проект «Пять морей» в сфере туризма

Фото, видео: © РИА Новости / Саид Царнаев; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Поток туристов в стране может вырасти на десять миллионов человек.

Еще один важный пункт послания — модернизация туристической инфраструктуры. Особое внимание президент уделил проекту «Пять морей». Он предусматривает строительство новых современных отелей на побережье Байкала, Балтики, Азовского, Черного, Японского морей. Крупный гостиничный комплекс появится и на Каспии. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов — о масштабных планах и том, как они уже реализуются.

С посланием к Федеральному собранию президент России выступил 29 февраля. Оно стало стало рекордным по продолжительности. Речь Владимира Путина длилась около двух часов и шести минут, когда в 2018 году его самое долгое обращение заняло один час и 57 минут.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Путин рассказывал о национальных проектах. Внешнеполитические вопросы также были затронуты. Речь шла и про конфликт на Украине, а также помощь участникам спецоперации.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
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