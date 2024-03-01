«Уничтожение всего русского»: Лавров преподал НАТО урок истории на форуме в Турции
Лавров заявил, что Запад с помощью Украины создавал плацдарм нападения на Россию
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru
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Запад последовательно создает угрозы безопасности на границах России.
Ситуацию на Украине обсудили в Турции — там проходит Анталийский дипломатический форум. На нем выступил глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
«И все, что вы сейчас наблюдаете, это подтверждает изначальный план не идти ни на какие компромиссы, идти до конца в превращении Украину в „анти-Россию“, даже плацдарм нападения на Россию, создание угроз безопасности прямо на наших границах — у натовцев уже такие планы были. И, как я уже сказал, уничтожение всего русского, русской культуры на тех землях, которые осваивали русские, где они создавали города, строили дороги», — сказал дипломат.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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