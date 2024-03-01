Начал работу официальный сайт программы «Время героев»

Запуск федерального проекта анонсировал президент России.
Фото: Река Александр / ТАСС
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В России начал работать официальный сайт кадровой программы для бойцов спецоперации «Время героев». Оставить свою заявку на участие можно по адресу времягероев.рф.
«Время героев» — это программа развития для военнослужащих СВО, инициатором которой является президент России Владимир Путин. Цель — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.
Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию. Запуск программы Путин анонсировал в рамках послания Федеральному собранию.
«Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — подчеркнул глава государства.
В программу может вступить участник или ветеран СВО, который является гражданином России, имеет высшее образование и не имеет судимостей. Для участия необходимо создать личный кабинет до 12 часов 8 апреля текущего года, подать заявку на обучение, заполнить анкету и написать эссе.
После отбора участники получают доступ к дистанционному обучению или программу в мастерской управления. Наставниками бойцов станут руководители администрации президента России, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле оценили послание Путина.
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