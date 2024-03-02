Весна приходит: какая погода ждет москвичей в эти выходные

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Метеоролог Старков: с 4 марта в Центральной России установится комфортная погода

Весна приходит: какая погода ждет москвичей в эти выходные

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Погода

Стоит ли прятать пуховики или с этим решением стоит повременить?

Погода на грядущей неделе вряд ли принесет москвичам и жителям области сюрпризы. По словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова,выходные в Москве и области будут преимущественно облачными, при этом местами возможны небольшие осадки.

Температура воздуха будет колебаться от нуля градусов ночью до плюс трех градусов в дневное время. Ветер будет штилевой, а атмосферное давление ожидается повышенное.

При этом, по прогнозам синоптиков, в это воскресенье ночью в городе подморозит до минус пяти градусов.  Однако уже тем же воскресным днем небо достаточно прояснится, а воздух прогреется до комфортной температуры плюс пять градусов, которая характерна для ранней весны, пишет RT

Более того, согласно прогнозу специалиста, теплая и комфортная погода окончательно установится к началу следующей недели, однако, прятать пуховики в шкаф все же рано: в любой момент похолодание может вернуться. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких городах России весна в этом году наступит быстрее всего.

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