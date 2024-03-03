Дочь Юлии Началовой объяснила, почему мать не дала согласие на ампутацию
Юлия Началова отказалась от ампутации из-за желания быть целостной и красивой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Певица ушла из жизни совсем молодой. Почему она не воспользовалась
Юлия Началова никогда бы не решилась на ампутацию, хотя врачи предлагали ей сделать операцию, чтобы спасти жизнь. Об этом рассказала дочь покойной певицы Вера Алдонина.
Девушка приняла участие в шоу на одном из федеральных каналов, где откровенно рассказала о том, какой зона запомнила маму. По словам Веры, Юлия считала ампутацию неприемлемой, так как не смогла бы смириться со столь радикальными изменениями. Певица всегда стремилась обладать идеальной внешностью. Кроме того, у нее были проблемы с самооценкой.
«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», — объяснила Вера.
Юлия Началова ушла из жизни в 38 лет. Причиной смерти стал абсцесс, вызванный заражением от раны на ноге. Ее экстренно госпитализировали в марте 2019 года с осложнениями ряда заболеваний, в том числе подагры. Тогда у знаменитости на фоне ослабленного иммунитета развилась гангрена, но ампутировать ногу она отказалась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как теперь живет дочь Юлии Началовой.
- 2 мар
- «Надо было удалять стопу, как у Костомарова»: разбитый горем отец Началовой до сих пор корит себя
- 31 янв
- Потеряла маму, но пошла по ее стопам: как теперь живет дочь Юлии Началовой
- 31 янв
- «Доченька, любим и очень скучаем»: могилу Юлии Началовой усыпали цветами
- 14 янв
- Насколько опасно рожать ребенка от умершего родителя
- 30 дек
- «На его совести»: дочь Началовой высказалась о судах с экс-возлюбленным певицы
- 19 дек
- «Не хотел быть инвалидом»: Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию
- 29 нояб
- А ей всего 16 лет: дочь Началовой вышла в свет с известным мужчиной
- 17 нояб
- Никто и не заметил, как это произошло. Почему дочь Юлии Началовой уехала из России
- 14 сент
- «Заживляла ее раны»: Лариса Долина поделилась воспоминаниями с дочкой Юлии Началовой
- 12 сент
- «К крестной так не обращаются»: Долина отчитала дочь Началовой
Читайте также
59%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?