«Заряды снега»: какая погода ожидается в Москве 8 марта

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 26 0

Тишковец: в Москве 8 марта ожидается пасмурная погода

«Заряды снега»: какая погода ожидается в Москве 8 марта

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Метеоролог рассказал, какие «подарки» в виде осадков могут получить жители столицы в этот день.

Наступила долгожданная весна, а вместе с ней приблизилась дата прекрасного праздника. Международный женский день люди мечтают встретить под лучами солнца в кругу близких.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец разбил надежды москвичей на солнечный день в праздник, 8 марта. Метеоролог в своем Telegram-канале заявил, что хорошей погоды ждать не стоит.

«Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет -4…-9, после полудня -2…+3», — сообщил Тишковец.

В выходные дни холод немного отступит. При этом снежные сугробы практически не растают и останутся на уровне полуметра. Возврат холодов в марте еще будет ожидаться.

«Это не последний возврат холодов — до еще нескорого наступления метеовесны необходимо запастись терпением и теплой одеждой», — отмечает Тишковец.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году.

Тема:
Погода
3 мар
Адское пекло: в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году
3 мар
«Витамины не нужны»: проверенные способы не заболеть весной
2 мар
Весна приходит: какая погода ждет москвичей в эти выходные
29 февр
Стало известно, в каких регионах России весна наступит быстрее
28 февр
Накроет с головой: в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья
25 февр
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице
22 февр
«Очень теплая»: москвичам рассказали о погоде на длинных выходных
21 февр
Синоптик оценил вероятность повторения самого жаркого лета, вызванного Эль-Ниньо
20 февр
Горячие месяцы: каким будет лето 2024 года в России
19 февр
«Сильная гололедица»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
-3° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:15
Ценная клетчатка: что такое пребиотики и почему они так важны организму
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
2:51
«Заряды снега»: какая погода ожидается в Москве 8 марта
2:36
«За пределами морали»: Зеленский «набросился» на протестующих польских фермеров
2:20
Возрастают риски: ученые нашли связь между нарушением сна и раком простаты
2:04
Сделала это до встречи с мужем: зачем Татьяна Буланова заморозила яйцеклетки

Сейчас читают

Музыканта Пророка Санбоя задержали на концерте в Петербурге
Политолог заявил о подтверждении Писториусом подлинности записи офицеров ФРГ
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок