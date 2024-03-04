«Заряды снега»: какая погода ожидается в Москве 8 марта

Тишковец: в Москве 8 марта ожидается пасмурная погода
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Метеоролог рассказал, какие «подарки» в виде осадков могут получить жители столицы в этот день.
Наступила долгожданная весна, а вместе с ней приблизилась дата прекрасного праздника. Международный женский день люди мечтают встретить под лучами солнца в кругу близких.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец разбил надежды москвичей на солнечный день в праздник, 8 марта. Метеоролог в своем Telegram-канале заявил, что хорошей погоды ждать не стоит.
«Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет -4…-9, после полудня -2…+3», — сообщил Тишковец.
В выходные дни холод немного отступит. При этом снежные сугробы практически не растают и останутся на уровне полуметра. Возврат холодов в марте еще будет ожидаться.
«Это не последний возврат холодов — до еще нескорого наступления метеовесны необходимо запастись терпением и теплой одеждой», — отмечает Тишковец.
Ранее 5-tv.ru сообщил, в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году.
- 3 мар
- Адское пекло: в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году
- 3 мар
- «Витамины не нужны»: проверенные способы не заболеть весной
- 2 мар
- Весна приходит: какая погода ждет москвичей в эти выходные
- 29 февр
- Стало известно, в каких регионах России весна наступит быстрее
- 28 февр
- Накроет с головой: в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья
- 25 февр
- Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице
- 22 февр
- «Очень теплая»: москвичам рассказали о погоде на длинных выходных
- 21 февр
- Синоптик оценил вероятность повторения самого жаркого лета, вызванного Эль-Ниньо
- 20 февр
- Горячие месяцы: каким будет лето 2024 года в России
- 19 февр
- «Сильная гололедица»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Читайте также
74%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?