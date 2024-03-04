Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом на выборах

Политик пытался оспорить решение ЦИК в нескольких исках.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru
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Апелляционная инстанция Верховного суда России утвердила отказ Центризбиркома политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России. Решение вступило в силу.
«Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласил решение судья.
В ходе судебного заседания представитель Центризбиркома просил оставить без изменений решение суда первой инстанции. При этом он отметил, что комиссия не видит оснований для отмены отказа.
ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях Надеждина. Сотрудники Центризбиркома принимали папки и во время проверки выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным, так как там нотариально подтверждаются сведения о лицах, которые являлись сборщиками подписей избирателей.
Верховный суд 15 февраля отклонил иск Надеждина об оспаривании решения ЦИК. Заседание проходило в открытом режиме, политик присутствовал на нем лично.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина о форме списка сборщиков подписей. Также была рассмотрена и другая жалоба политика. Суд признал законным отказ в иске, в котором оспаривается форма ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатом на выборах.
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