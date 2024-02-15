Верховный суд отклонил иск Надеждина об оспаривании решения ЦИК

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 93 0

Центризбирком не зарегистрировал политика кандидатом на выборах президента страны из-за брака в подписях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Верховный суд России отклонил иск политика Бориса Надеждина об оспаривании требований Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента, передает корреспондент 5-tv.ru.

Заседание суда проходило в открытом режиме.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.

Борис Надеждин хотел оспорить форму ведомости проверки подписных листов на предмет отсутствия в ней заключений эксперта-почерковеда.

Борис Надеждин присутствовал на заседании лично. Он оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус конкретного региона, что не позволяет собирать их в других областях страны.

«Закон не запрещает человеку жить в другом регионе. Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска, прийти в московский штаб и оставить свою подпись», — сказал политик в ходе заседания.

ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях Надеждина. Сотрудники Центризбиркома принимали папки и во время проверки выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным, так как там нотариально подтверждаются сведения о лицах, которые являлись сборщиками подписей избирателей.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ЦИК обнародовали информацию о числе заявок на участие в онлайн-голосовании.

Тема:
Выборы президента России 2024
15 февр
Машков встретился с волонтерами в Севастополе
14 февр
В ЦИК обнародовали информацию о числе заявок на участие в онлайн-голосовании
14 февр
Харитонов возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге
14 февр
В Москве началось обучение наблюдателей за выборами Президента России
14 февр
Жога встретился с участниками Добровольной Народной Дружины в Курской области
13 февр
В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах
13 февр
Призы для голосующих электронно на выборах Президента России разыграют с 16 по 18 марта
13 февр
Штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов
12 февр
Харитонов посетил завод приборостроения в Калуге
12 февр
Машков: первый этап избирательной кампании Путина успешно завершился
-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:25
«Откажитесь от дурной привычки»: в КНДР выставили условие властям Японии
15:23
Не только для росгвардейцев: музыкант Носков заявил о важности концерта ST для всех жителей ДНР
15:20
Зеленский и Макрон заключат договор о гарантиях безопасности Украине
15:18
Количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до шести
15:09
«Не удастся»: глава МИД Польши о репарациях от Германии
14:56
Эстония разводит руками: в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео