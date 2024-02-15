Верховный суд отклонил иск Надеждина об оспаривании решения ЦИК

Центризбирком не зарегистрировал политика кандидатом на выборах президента страны из-за брака в подписях.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru
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Верховный суд России отклонил иск политика Бориса Надеждина об оспаривании требований Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента, передает корреспондент 5-tv.ru.
Заседание суда проходило в открытом режиме.
«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.
Борис Надеждин хотел оспорить форму ведомости проверки подписных листов на предмет отсутствия в ней заключений эксперта-почерковеда.
Борис Надеждин присутствовал на заседании лично. Он оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус конкретного региона, что не позволяет собирать их в других областях страны.
«Закон не запрещает человеку жить в другом регионе. Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска, прийти в московский штаб и оставить свою подпись», — сказал политик в ходе заседания.
ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях Надеждина. Сотрудники Центризбиркома принимали папки и во время проверки выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным, так как там нотариально подтверждаются сведения о лицах, которые являлись сборщиками подписей избирателей.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ЦИК обнародовали информацию о числе заявок на участие в онлайн-голосовании.
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