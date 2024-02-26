Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина о форме списка сборщиков подписей

Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатом на выборах президента страны.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — говорится в решении.

Надеждин оспаривал нормы Центризбиркома, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус конкретного региона. В этой связи они не могут собирать их в другом месте. По такой причине комиссия отсеяла подписи жителей иных регионов.

Представитель ЦИК заявил, что требования Надеждина не основаны на положениях закона. При этом Центризбирком действует в рамках своих полномочий. Требования о прописке сборщиков нужны для подсчета голосов, подданных в каждом регионе России, добавил представитель.

Также на сегодня, 26 февраля, запланировано рассмотрение жалобы Надеждина на отказ в иске, в котором оспаривается форма ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатом на выборах.

ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях Надеждина. Сотрудники Центризбиркома принимали папки и во время проверки выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным, так как там нотариально подтверждаются сведения о лицах, которые являлись сборщиками подписей избирателей.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще 15 февраля Верховный суд отклонил иск Надеждина об оспаривании решения ЦИК.