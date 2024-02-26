Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина о форме списка сборщиков подписей

|
Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Сегодня судом должна быть рассмотрена и другая жалоба политика.

Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина о форме списка сборщиков подписей

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатом на выборах президента страны.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — говорится в решении.

Надеждин оспаривал нормы Центризбиркома, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус конкретного региона. В этой связи они не могут собирать их в другом месте. По такой причине комиссия отсеяла подписи жителей иных регионов.

Представитель ЦИК заявил, что требования Надеждина не основаны на положениях закона. При этом Центризбирком действует в рамках своих полномочий. Требования о прописке сборщиков нужны для подсчета голосов, подданных в каждом регионе России, добавил представитель.

Также на сегодня, 26 февраля, запланировано рассмотрение жалобы Надеждина на отказ в иске, в котором оспаривается форма ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатом на выборах.

ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях Надеждина. Сотрудники Центризбиркома принимали папки и во время проверки выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным, так как там нотариально подтверждаются сведения о лицах, которые являлись сборщиками подписей избирателей.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще 15 февраля Верховный суд отклонил иск Надеждина об оспаривании решения ЦИК.

Тема:
Выборы президента России 2024
25 февр
Четкий план действий на годы вперед: каким будет послание Путина Федеральному собранию
25 февр
Досрочное голосование на выборах президента России началось в регионах
25 февр
Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России
22 февр
Даванков посетил завод по производству реабилитационного оборудования в Подмосковье
22 февр
Песков оценил работу команды Путина: «Абсолютная сплоченность»
21 февр
Кандидат в президенты Слуцкий представил свою предвыборную программу
21 февр
Сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила медицинские учреждения Приангарья
21 февр
Россияне в 144 странах смогут проголосовать на выборах президента
20 февр
Более 2,5 миллионов россиян хотят принять участие в онлайн-выборах президента
19 февр
Голосование из дома, в новых регионах и за рубежом: что обсуждали на комиссии ЦИК
-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
14:02
Толпы перекрыли улицы: жители Венгрии подняли бунт из-за предстоящих выборов президента
13:57
Кремль отреагировал на обвинения о якобы давлении на мать Навального*: «Абсурд»
13:56
Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов
13:47
Проект Пятого канала «День ангела» помог 400 детям обрести семью
13:40
На 58-м году жизни скончался актер сериала «Каменская» Павел Поймалов

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
«Бари, ты будто прощаешься»: адвокат Жорин указал на странности в последнем разговоре с Алибасовым
Лучше не становится: что говорят врачи о состоянии Бари Алибасова
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок