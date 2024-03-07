Кандидаты в президенты Харитонов и Даванков обсудили поддержку семей

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 28 0

Какие меры предложили политики?

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / A. Shalamov; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

До выборов президента России осталось чуть больше недели, и кандидаты продолжают встречи с гражданами. Увеличить реальную поддержку семей — с таким предложением выступил сегодня Владислав Даванков от партии «Новые Люди». В частности, он обсудил с экспертами сохранение здоровья детей на раннем этапе развития.

А кандидат в президенты от КПРФ обсуждал сегодня вопросы рождаемости. Их Николай Харитонов поднял на встрече с представителями женских организаций. По его мнению, у молодых семей должны быть серьезные льготы на покупку квартир от государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 700 тысяч человек проголосовали на досрочных выборах президента России.

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