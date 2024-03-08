В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Инфраструктурный объект оказался поврежден в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь — он не уточнил.

В пятницу, 8 марта, в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду.