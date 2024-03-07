«Не оставим в покое»: Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду

Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
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Президент поблагодарил жителей приграничного города за их мужество.
Удары ВСУ по мирному Белгороду — военное преступление. Россия не оставит в покое тех, кто за это в ответе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».
«Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам — это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал», — заявил глава государства
Путин также поблагодарил жителей Белгородской области за мужество и готовность к борьбе. Президент отметил работу волонтеров, которые вносят очень большой вклад в «общее дело».
Трагедия произошла в Белгороде 15 февраля. Террористы ВСУ нанесли ракетный удар по торговому центру на улице Плеханова. Погибли семь человек, включая одного ребенка. Также 19 жителей города получили ранения.
До этого террористы атаковали Белгород 30 декабря 2023 года кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли 25 человек, включая пятерых детей. Также 109 человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин заявил, что любая война — это трагедия.
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