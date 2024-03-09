ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на жилой дом в Белгородской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского городского округа под Белгородом. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Никто не пострадал! От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. Оперативные службы работают на месте», — пишет глава региона в своем Telegram-канале.

Также дроны ВСУ атаковали хутор Мухин в Шебекинском городском округе. Осколками выбиты окна в жилом доме, поврежден фасад. Местные жители не пострадали.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ночь на 9 марта беспилотники ВСУ пытались атаковать Таганрог. Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки.