Самые-самые: о чем Путин общался с выпускницами военного авиационного училища

Глава государства отметил, что нет таких профессий, где не могли бы работать или добиваться успехов женщины.

Если уж американские самолеты все-таки появятся в небе Украины, то они столкнутся с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища. Именно там готовят летчиков-истребителей. Как, впрочем, и летчиков-штурмовиков, и бомбардировщиков и на прочие специальности.

Среди выпускников — пять дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, шесть Героев Российской Федерации, из них трое получили «Золотые Звезды» уже за подвиги во время СВО.

На этой неделе училище проинспектировал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он встретился с первыми выпускницами этого прославленного заведения. Набор женщин в военную авиацию начался в 2017 году. Пока им доступны программы военно-транспортной авиации, но лейтенант Екатерина Батталова освоила уже истребитель. Владимиру Путину она продемонстрировала возможности тренажера Як-130. Характер у этих девушек под стать профессии — не отвернут, не уйдут с намеченного пути.

«Не получилось у одной из будущих курсанток поступить, так она палатку здесь разбила перед воротами. Такое отношение к жизни, к будущей профессии действительно многого стоит. Уверен, что с таким настроем у вас все получится. Нет таких профессий, где не могли бы работать или добиваться успехов женщины. У нас девушки везде работают и добиваются успехов», — сказал Владимир Путин.

Визит был посвящен, понятно, празднику 8 Марта, который в такой, сугубо мужской военной среде проходит особенно трогательно и подчеркнуто празднично. Президент и сам подарил девушкам в форме по букету цветов.