Украинскую ДРГ остановили огнем из «Гиацинтов» при попытке форсировать Днепр
А после ими же смогли уничтожить укрепрайон противника на правом берегу реки.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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В Херсонской области наши артиллеристы ликвидировали диверсионную группу ВСУ, которая пыталась форсировать Днепр. Оказалось безуспешно — националистов остановили ударами из гаубиц «Гиацинт».
А после ими же смогли уничтожить укрепрайон противника на правом берегу реки. А на южнодонецком направлении наши истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили опорный пункт и скопление живой силы противника: использовали неуправляемые авиационные бомбы, которыми можно наносить точные удары с безопасного расстояния.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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