Украинскую ДРГ остановили огнем из «Гиацинтов» при попытке форсировать Днепр

Эфирная новость 39 0

А после ими же смогли уничтожить укрепрайон противника на правом берегу реки.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В Херсонской области наши артиллеристы ликвидировали диверсионную группу ВСУ, которая пыталась форсировать Днепр. Оказалось безуспешно — националистов остановили ударами из гаубиц «Гиацинт».

А после ими же смогли уничтожить укрепрайон противника на правом берегу реки. А на южнодонецком направлении наши истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили опорный пункт и скопление живой силы противника: использовали неуправляемые авиационные бомбы, которыми можно наносить точные удары с безопасного расстояния.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
11 мар
Обучение по принципу «делай как я». Лучшее видео из зоны СВО за день
11 мар
Опозорились на глазах у журналистов: украинский Challenger 2 утонул в грязи
11 мар
Шеремет допустил вероятность гибели военных США при ударе по ЗРК Patriot
11 мар
«Вот, что такое церковь»: Зеленский по-хамски ответил Папе Римскому
11 мар
Вместе с экипажем: в ДНР сообщили об уничтожении еще одного танка Abrams
11 мар
Есть секретный план: Орбан рассказал о нежелании Трампа спонсировать Украину
10 мар
Стоят за громкими убийствами: когда и зачем солдаты НАТО появились на Украине
10 мар
Кулеба жестко ответил Папе Римскому на предложение поднять «белый флаг»
10 мар
Премьера фильма «Позывной «Пассажир» состоялась на выставке «Россия»
10 мар
«Довести до кипения»: что означает «подготовка» США ответа на «ядерный удар» по Украине
-10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:49
Участники Всемирного фестиваля молодежи побывали в Севастополе
6:34
Миллиард рублей направят на запуск медиахолдинга Союзного государства
6:19
Шасси отваливаются, двигатели горят: как авиагигант Boeing превратился в посмешище
6:14
«Ты готова дальше?» — неугомонный Тарасов захотел еще одного ребенка
6:00
Обучение по принципу «делай как я». Лучшее видео из зоны СВО за день
6:00
Масленица — 2024: традиции по дням недели, гадания и заговоры на блины

Сейчас читают

«Покойся с миром, красавица»: Запашный эмоционально высказался о смерти Морозовой
Муки были страшными: что происходило с Моргуновой незадолго до смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок