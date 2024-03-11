Российские штурмовики зачищают позиции ВСУ в районе Приютного

Российские войска теснят силы противника в Запорожской области. Ставка делается на внезапность, и такая тактика срабатывает. За работой саперов, штурмовиков и танкистов наблюдает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Восточный рубеж Времьевского выступа. Штурмовая группа пятой армии пересекает линию фронта. Окрестности села Приютное. Бойцы рассредотачиваются и, прикрывая друг друга, обрушивают на противника шквальный огонь.

Плотный контакт. Защитные бастионы ВСУ рассыпаются на глазах.

Сопротивление врага сломлено. Очередной опорник отбит. Туда заходит пехота. А штурмовые отряды возвращаются в базовый лагерь.

Штурмовые группы — особое подразделение. Всегда идут в бой первыми, и уже за ними идут основные силы, уничтожая один вражеский опорник за другим.

Штурмовик-снайпер с позывным Ящер — одновременно и самый молодой, и самый опытный в группе. За плечами — десятки вылазок на передовую. Отличился и в последнем бою. Шел впереди всех: расчищал безопасный путь пехоте. И первым заметил вражеских пулеметчиков и АГС.

«Между опорниками было меньше 70 метров, что нам обеспечило максимально быстрый проход. Они даже не успели среагировать. Не стреляя, залетели в траншею, и уже там начался стрелковый бой», — поделился штурмовик-снайпер с позывным «Ящер».

Врага хватило ровно на десять минут. И каждый раз сценарий повторяется, рассказывают штурмовики: ВСУ лишь создают видимость сопротивления. Результат не так важен.

Каждую такую операцию штурмовики тщательно прорабатывают. Первыми идут группы разминирования. Дальше «почву прокладывают» танки при поддержке беспилотников и артиллерии. Их задача до начала штурма — вывести противника из равновесия.

«Без танкистов никак. Без артиллерии. Без авиации. Смотря, какой опорник. Смотрим, какие там условия. Оцениваем ситуацию. Так и заходим», — подчеркнул командир взвода с позывным «Саваль».

Штурмовые отряды действуют крайне осторожно и быстро. Ставка на внезапность, которая, как показывает статистика сражений, всегда срабатывает.