В Латвии у голосующих на выборах россиян будут проверять вид на жительство
В нашем МИД все это назвали «латвийской диктатурой».
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru
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В полиции Латвии заявили, что будут проверять данные каждого, кто придет голосовать на выборах российского президента. У нашего посольство в Риге, где будут открыты два избирательных участка, выставят дополнительные патрули.
Тех, у кого документы окажутся не в порядке, пообещали выдворить из страны. Ранее министр юстиции Латвии признала, что власти не могут запретить россиянам голосовать.
Но они намерены приравнять участие в выборах к «разжиганию украинского конфликта». В нашем МИД все это назвали «латвийской диктатурой».
Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия продлила запрет на въезд россиян еще на год — до 4 марта 2025-го. Ограничение ввели после начала спецоперации.
Наши граждане не могут пересечь границу республики, если они едут как туристы. Запрет не распространяется на работников компаний, предоставляющих услуги грузового и пассажирского транспорта, и на людей, выполняющих гуманитарную миссию.
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