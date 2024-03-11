В Латвии у голосующих на выборах россиян будут проверять вид на жительство

В полиции Латвии заявили, что будут проверять данные каждого, кто придет голосовать на выборах российского президента. У нашего посольство в Риге, где будут открыты два избирательных участка, выставят дополнительные патрули.

Тех, у кого документы окажутся не в порядке, пообещали выдворить из страны. Ранее министр юстиции Латвии признала, что власти не могут запретить россиянам голосовать.

Но они намерены приравнять участие в выборах к «разжиганию украинского конфликта». В нашем МИД все это назвали «латвийской диктатурой».

Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия продлила запрет на въезд россиян еще на год — до 4 марта 2025-го. Ограничение ввели после начала спецоперации.

Наши граждане не могут пересечь границу республики, если они едут как туристы. Запрет не распространяется на работников компаний, предоставляющих услуги грузового и пассажирского транспорта, и на людей, выполняющих гуманитарную миссию.