Опасно для здоровья? Пылевые бури заметили в Петербурге после таяния снега

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Пылевые бури заметили в Петербурге после таяния снега

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Медицинские маски все еще в «моде» у жителей Северной столицы.

Настоящее испытание пылью сейчас переживают жители Петербурга. За зиму коммунальщики высыпали на дороги рекордные 72 тысячи тонн песка и реагентов.

Снег растаял — и теперь ветер поднимает все это в воздух. Есть ли спасение, выясняла корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Снег сошел и возникла другая проблема. Зимой многие пешеходы ругались — если не убирают наледь, хоть бы песком посыпали, чтобы можно было пройти.

Коммунальщики вняли совету и сейчас, когда поднимается сильный ветер, кажется, что находишься не в Петербурге, а где-нибудь в Канзасе. Медицинская маска — аксессуар, который, так сказать, вошел в моду весной 2020-го года в Петербурге, не теряет актуальности.

В толпе то и дело слышишь как кто-то чихает, кашляет, а на глазах у прохожих слезы. И сейчас это происходит не столько из-за простуд — это сезон аллергии. Врачи объясняют: в составе дорожной пыли — настоящий химический коктейль.

«Мы ездим на шипованной резине, все это стирается за зиму, скапливаются частички выхлопа, частички резины, и все это попадает в воздух, включая эти химические реагенты и так далее», — говорит аллерголог, кандидат медицинских наук Владимир Митрофанов.

Каждую весну петербуржцы задаются вопросом — есть ли альтернатива песко-соляным смесям? И вспоминают о скандинавских странах с их гранитной крошкой.

На что специалисты коммунальных служб отвечают — крошка забивает канализацию, поэтому у нас ее не используют. Своевременная уборка снега — это пока лучшее, что придумали, но, как показала очередная зима, трудновыполнимое.

Но пыль летит не только с дорог, а еще и с газонов. Их подсыпают не самым качественным грунтом.

«Привозят грунт с ужасным механическим составом, а самый плохой механический состав — это пыль, конечно, тоже разносится. Нет никакой сертификации, контроля грунта, который сейчас завозят, и вот это тоже, конечно, способствует», — объяснила кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры почвоведения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Виктория Часовская.

Чтобы облегчить жизнь аллергикам и астматикам, дороги необходимо поливать, объясняют ученые. Помогут и живые изгороди — вдоль трасс можно высаживать деревья и кустарники с шероховатой листвой, хвойные.

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