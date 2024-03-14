Минобороны показало работу специальных отрядов аэрозольного противодействия
С помощью дымовых шашек и более сложных термодымовых машин они создают завесу, которая помогает скрытно штурмовать позиции врага.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны показало работу тех, кто прикрывает наступление наших военных на СВО. Речь о специальных отрядах аэрозольного противодействия.
С помощью дымовых шашек и более сложных термодымовых машин они создают завесу, которая помогает скрытно штурмовать позиции врага. Аэрозольная завеса может держаться до четырех часов и распространяться на несколько километров.
Дымовые шашки приводят в действие в том числе дистанционно. А сам дым абсолютно безвреден.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 14 мар
- Два севших на дозаправку вертолета ВСУ уничтожили в зоне СВО
- 14 мар
- «Акации» бьют без промаха. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 14 мар
- В Госдуме пригрозили Украине фатальными последствиями в случае атаки на Крым
- 14 мар
- Украину решили цинично «кинуть»? В Германии рассказали о кулуарных разговорах по теме СВО на Западе
- 13 мар
- Размазали по асфальту: появились кадры отражения бойцами ВС России попытки прорыва ВСУ
- 13 мар
- Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину
- 13 мар
- «Вы посмотрите, что они делают»: майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины
- 13 мар
- Пранкеры от лица Порошенко выудили из польских инструкторов всю правду о наемниках на Украине
- 13 мар
- «Настало время»: Кулеба сделал неожиданное заявление о ситуации в зоне СВО
- 13 мар
- Российские военные подбили украинский танк Т-72 в Новомихайловке
Читайте также
63%
0.66 100.19
0.83
Нашли ошибку?