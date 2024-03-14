Прокуратура напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 40 0

Прокуратура Москвы: несогласованные акции во время выборов незаконны

Прокуратура напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Это может грозить возбуждением уголовного дела.

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявила публикации, содержащие призывы в адрес неограниченного круга лиц к одновременному прибытию для участия в 12:00 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках Москвы с целью нарушения избирательного законодательства», — говорится в сообщении.

Ни эти публичные массовые мероприятия, ни места их проведения не согласованы. Организация и участие в них являются наказуемыми по закону — за их совершение статьей 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что избирательные участки откроются уже 15 марта. У россиян будет три дня для того, чтобы отдать свой голос.

В таком формате выборы президента проходят впервые. Следить за процессом будут делегации из 36 стран, а также пяти международных организаций. 

Тема:
Выборы президента России 2024
14 мар
Важный выбор: как идет подготовка к голосованию в регионах России
14 мар
До начала остаются часы: как ЦИК подготовился к выборам президента России
14 мар
«Заврались»: Захарова об отказе Европарламента комментировать выборы в России
14 мар
С заботой о россиянах: как избиркомы в России готовятся к открытию участков
14 мар
Досрочное голосование завершается в России
14 мар
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу
13 мар
Москалькова обратится в ООН для защиты россиян на выборах президента России в Латвии
13 мар
В Ленобласти откроют избирательный участок на границе с Эстонией
13 мар
Выборы президента России — 2024: кандидаты, правила и порядок голосования
13 мар
В ДНР явка на выборах за время досрочного голосования достигла 37%
+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.64
0.10 100.26
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
Путин дал команду на запуск двух крупнейших строек. Главное
20:16
Бабочки в животе: Брутян захотела родить дочь от Прилучного
20:01
Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте
19:47
Торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ
19:26
Прокуратура напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства
19:26
В Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок