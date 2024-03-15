По закрытой связи: космонавты проголосуют на выборах президента с МКС

Речь идет об Олеге Кононенко, Николае Чубе и Александре Гребенкине.

Голосуют сегодня и граждане, которые находятся за пределами России. Участки откроются почти в 150 странах.

Однако для трех человек выборы станут и вовсе уникальными. Речь о тех, кто находится на орбите.

Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин также будут голосовать — на борту Международной космической станции.

Понятно, что отправить к ним членов избиркома невозможно. Весь процесс будет проходить по закрытой связи с Землей через доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).