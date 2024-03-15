По закрытой связи: космонавты проголосуют на выборах президента с МКС
Космонавты проголосуют на выборах президента с МКС
Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС; 5-tv.ru
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Речь идет об Олеге Кононенко, Николае Чубе и Александре Гребенкине.
Голосуют сегодня и граждане, которые находятся за пределами России. Участки откроются почти в 150 странах.
Однако для трех человек выборы станут и вовсе уникальными. Речь о тех, кто находится на орбите.
Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин также будут голосовать — на борту Международной космической станции.
Понятно, что отправить к ним членов избиркома невозможно. Весь процесс будет проходить по закрытой связи с Землей через доверенных лиц.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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