Для кого-то впервые: избирательные участки по всей России открыли свои двери
Избирательные участки по всей стране открыли свои двери для россиян
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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В голосовании принимают участие жители всех 89 регионов.
В России выбирают главу государства. Двери избирательных участков открыли в Калининграде, а значит голосование идет уже по всей стране. Это 89 регионов, в том числе и новые территории, где граждане впервые избирают президента России.
Также впервые выборы главы государства продлятся три дня. В общей сложности организовано больше 94 тысяч участков. Все они работают по одному графику — с 08:00 утра, до 20:00 вечера по местному времени. На каждом установлены кабинки для тайного голосования и урны, куда нужно опустить бланк.
Еще одно ноу-хау этих выборов — электронное голосование. Оно доступно в 29 регионах. Центризбирком зарегистрировал больше четырех миллионов заявок.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 1,5 миллиона человек в Москве проголосовали на выборах президента России.
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