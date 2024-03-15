На выборах в Москве уже 1 млн человек воспользовались электронным голосованием

В 2024 году выборы длятся три дня. Всего зарегистрировано четыре кандидатуры.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
Свыше 1 млн жителей Москвы приняло участие в электронном голосовании на выборах президента России. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
«Миллион человек уже сделали свой выбор электронно: онлайн или воспользовавшись терминалами электронного голосования на УИКах. Беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование», — приводятся его слова на сайте штаба.
Ковалев напомнил, что система выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей.
Замруководителя организации Александр Асафов также отметил огромную популярность голосования на президентских выборах среди москвичей.
«Это одно из главных доказательств активной гражданской позиции жителей столицы и тех, кто воспользовался опцией прикрепления к УИКу. Я сам проголосовал сегодня на УИКе через терминал электронного голосования», — сказал он.
Незадолго до этого сообщалось о 500 тыс. проголосовавших электронным способом москвичей.
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