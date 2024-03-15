На Камчатке молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе с помощью ДЭГ
Фото: kamgov.ru / Официальный сайт Камчатского края
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Молодая семья решила совместить торжество и участие в будущем страны. В этом им помогла система ДЭГ.
На Камчатке молодожены проголосовали на выборах президента России прямо во время регистрации в ЗАГСе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Алексей и Ульяна Ивденко поженились 15 марта 2024 года. Торжество выпало на первый день голосования, в котором молодая семья приняла участие дистанционно — через электронную форму.
«Мы решили сделать двойной выбор — для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах президента РФ. Этим мы определяем свое будущее и свою дальнейшую жизнь, поскольку от развития страны зависит и наша судьба», — сказал глава семьи Алексей Ивденко.
Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава страны Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева оценила удобство ДЭГ.
На Камчатке молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе: «Сделали двойной выбор»
kamgov.ru / Официальный сайт Камчатского края
kamgov.ru / Официальный сайт Камчатского края
kamgov.ru / Официальный сайт Камчатского края
kamgov.ru / Официальный сайт Камчатского края
Молодожены на Камчатке приняли участие в голосовании на выборах президента РФ во время регистрации в ЗАГСе
Молодожены на Камчатке приняли участие в голосовании на выборах президента РФ во время регистрации в ЗАГСе
Молодожены на Камчатке приняли участие в голосовании на выборах президента РФ во время регистрации в ЗАГСе
Молодожены на Камчатке приняли участие в голосовании на выборах президента РФ во время регистрации в ЗАГСе
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