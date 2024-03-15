В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами

Несколько подобных инцидентов произошли в разных городах России.

ЦИК России призывает избирательные участки усилить охрану урн для голосования из-за инцидентов, когда злоумышленники вылили внутрь чернила, испортив бюллетени. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Инциденты произошли в Воронеже, Ростове и Карачаево-Черкесии, а также в Москве. Булаев назвал случившееся настоящими ЧП и призвал организаторов избирательного процесса приложить все усилия, чтобы подобное не повторилось где-либо еще.

«Люди проголосовали, появляется подонок, который заливает бюллетени, и мы не можем понять, как проголосовал человек, который искренне хотел голос отдать за того или иного кандидата. Кто дал право этому человеку отнимать у другого реализованное им свое право избирательное право? Это — нарушение закона, это точно уголовное преступление», — подчеркнул Булаев.

Зампредседателя ЦИК также отметил, что действует, вероятно, организованная группа, и, возможно, за вознаграждение.

По факту похожего инцидента, произошедшего на одном из избирательных участков в российской столице, уже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ СК России по Москве.

«По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней», — говорится в сообщении ведомства.

Женщину подозревают в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Ей грозит крупный штраф или исправительные работы. Сейчас ее допрашивают правоохранители. По данным Общественного штаба наблюдателей, комиссия опечатала ящик для голосования, избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский экипаж МКС принял участие в голосовании на выборах президента.