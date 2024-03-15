Михаил Швыдкой проголосовал через электронный терминал в Москве

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой проголосовал на выборах президента России через терминал электронного голосования на одном из участков избирательной комиссии (УИК). Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице.

Швыдкой отметил, что среди москвичей наблюдается огромная популярность президентских выборов. По его мнению, это одно из главных доказательств активной гражданской позиции жителей столицы и тех, кто воспользовался опцией прикрепления к УИК.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).