Михаил Швыдкой проголосовал через электронный терминал в Москве

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой проголосовал на выборах президента России через терминал электронного голосования на одном из участков избирательной комиссии (УИК). Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице.
Швыдкой отметил, что среди москвичей наблюдается огромная популярность президентских выборов. По его мнению, это одно из главных доказательств активной гражданской позиции жителей столицы и тех, кто воспользовался опцией прикрепления к УИК.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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